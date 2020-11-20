Kahramanmaraş'ta minik yürekler tüm hünerlerini sergilediler!

‘Maskemizi Takalım Sergimizi Gezelim’ sloganıyla koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleşen sergiye Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun’un eşi Sevilay Coşkun’un yanı sıra veliler ve öğrenciler katıldı.



24 Kasım Öğretmenler Günü’ne özel Suzan Abdulhakim Bilgili Halk Eğitim Merkezi’nde düzenlenen sergide, Anaokulu öğrencilerinin hazırladığı el emeği göz nuru eserler yer aldı.



Anaokulu öğretmenlerinin şiir okuması ile başlayan program sergi açılış kurdelasının kesimi ve serginin gezilmesi ile devam etti.





Sergi hakkında açıklamalarda bulunan Vali Coşkun’un eşi Sevilay Coşkun, “Öğretmenlerimize ve minik öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum, emeklerine sağlık. Hayal güçlerini el becerilerini gösterdikleri çok güzel bir sergi olmuş” İfadelerini kullandı.

“ÇOK GÜZEL BİR SERGİ OLMUŞ”

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun’un eşi Sevilay Coşkun, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Menekşe Anaokulu’nun Öğretmenler Günü için hazırlamış olduğu sergiye katıldım çok beğendim. Keşke küçük güzel öğrencilerimiz de olsaydı gözlerimiz onları aradı. Öğretmenlerimize minik öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum, emeklerine sağlık. Hayal güçlerini el becerilerini gösterdikleri çok güzel bir sergi olmuş. İnşallah sağlıklı güzel günlerde çocuklarımızla çok daha güzel etkinliklerde buluşacağız. Bugünlerin geçmesini diliyoruz, güzel çalışmalar bekliyoruz inşallah. Öğretmenlerimize teşekkür ediyorum.”

YÜREKLERİNE, EMEKLERİNE SAĞLIK

Menekşe Anaokulu Müdür Fatma Bodur ise, “24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Menekşe Anaokulu Öğrencilerimizin düzenlemiş olduğu her evin bir dünyası bir umudu olan çocuklarımızın el emeği göz nuru sergisi burada bugün sergilenmiş bulunmaktadır. Kısa vadede bu süreçte koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan bu çalışmalarda emeği geçen bütün öğretmenlerimi velilerimi ve çocuklarımı sevgiyle selamlıyorum. Yüreklerine, emeklerine sağlık” diye konuştu.