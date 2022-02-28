Kahramanmaraş'ta Miraç Kandili dualarla idrak edildi!

Tarihi Ulu Cami’de vatandaşlar Miraç Kandili dolayısıyla namaz kılıp dua etti.

Kahramanmaraş'ta, akşam ezanından itibaren camilere gelmeye başlayan vatandaşlar, yatsı namazına kadar zamanlarını Kur'an-ı Kerim okuyup dua ederek geçirdi.

Tarihi Ulu Cami’de Miraç Kandili dolayısıyla program düzenlendi. Programlara katılan vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında maske kuralına uygun şekilde saf tuttu, namaz kılıp, dua etti.