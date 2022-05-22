Kahramanmaraş'ta motorlu bisikletiyle devrilen sürücü ağır yaralandı 

Edinilen bilgiye göre, Orhan A. yönetimindeki motorlu bisikletiyle Gedemenli Mahallesi üzerinde seyir halinde iken bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Bir süre asfalt yolda sürüklenen sürücüyü fark eden vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından KSÜ Tıp Fakültesine kaldırılan sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.