Kahramanmaraş'ta motorlu bisikletiyle devrilen sürücü ağır yaralandı
Kahramanmaraş’ta motorlu bisikletiyle seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybederek, sürüklenen sürücü ağır yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ 22.05.2022, 21:26
Edinilen bilgiye göre, Orhan A. yönetimindeki motorlu bisikletiyle Gedemenli Mahallesi üzerinde seyir halinde iken bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Bir süre asfalt yolda sürüklenen sürücüyü fark eden vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından KSÜ Tıp Fakültesine kaldırılan sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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