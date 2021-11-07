Kahramanmaraş'ta motorsiklet fareleri yakalandı
Kahramanmaraş’ta polis ekipleri tarafından yapılan araştırma neticesinde, kentte gerçekleşen faili meçhul motosiklet hırsızlığı olayları aydınlatılırken, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube oto hırsızlık ekipleri, son üç gün içerisinde Dulkadiroğlu ilçesinde motorsikletlere yönelik gerçekleşen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlatıldı.
Ekiplerin yaptığı kapsamlı çalışmada hırsızlık olayının faillerinin ve çalınan motorsikletlerin iz takibi yapıldı.
Eşgaller doğrultusunda kimlikleri belirlenen 5 şüphelinin ikametlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, M.S (16), M.T.(16), M.B.(17), A.S.(16) ve F.Ç.(38) isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise çalınan üç motorsiklet ve çok sayıda çalıntı olduğu değerlendirilen motorsiklet parçalarına ulaşıldı.
3 motorsiklet sahiplerine teslim edilirken, şüpheli şahısların Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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