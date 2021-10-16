Kahramanmaraş'ta motosiklet kamyonete ok gibi saplandı: 2 ağır yaralı 

Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Kaledibi Mahallesi merkezinde Yakup Y. (47) idaresindeki 27 AT 798 plakalı kamyonetiyle seyir halinde iken karşı yönden gelen Halil T. (26) kullandığı 27 ABT 800 plakalı motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Kazada çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Halil T. ile yanında bulunan arkadaşı İsa G. yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.