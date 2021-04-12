Kahramanmaraş'ta motosiklet kazası: 1 ölü
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
KAHRAMANMARAŞ 12.04.2021, 11:02 12.04.2021, 11:05
Salman Kalkandelen (17) idaresindeki plakasız motosiklet, Minehüyük Mahallesi'nde elektrik direğine çarptı.
Kazada ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı Türkoğlu Dr. Kemal Beyazıt Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kalkandelen'in cenazesi, otopsi için hastanenin morguna konuldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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