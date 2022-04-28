Kahramanmaraş'ta motosikletiyle savrulan sürücü yaralandı
Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde motosikletinin kontrolünü kaybeden sürücü, devrilmesi sonucu yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ 28.04.2022, 13:57
Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Yeşilova Mahallesi Erdal Kama Caddesi üzerinde Mete Ç, (21) yönetimindeki 46 AAY 846 plakalı motosikletiyle seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybederek savruldu. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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