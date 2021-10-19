Kahramanmaraş'ta, Muhtarlar Günü kutlandı

19 Ekim Muhtarlar Günü, Kahramanmaraş'ta törenle kutlandı.

KAHRAMANMARAŞ 19.10.2021, 13:18
Kahramanmaraş'ta, Muhtarlar Günü kutlandı

Atatürk Meydanı'nda düzenlenen törene; Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan, Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, Onikişubat Ve Dulkadiroğlu İlçeleri Mahalle Muhtarları katılım sağladı.

Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başlayan törende, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra muhtarlar adına bir konuşma yapan Büyükşehir Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Yaşar Altunel muhtarlar olarak devletin tüm kurumlarını temsil edip milletle devlet arasında köprü olduklarını belirtti.

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