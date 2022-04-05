Kahramanmaraş'ta narkotik operasyonu!

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz görevlilerince 1 hafta içerisinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalarda; 5 şüpheli paketledikleri uyuşturucuları piyasaya sürmek üzere iken, 5 şüpheli uyuşturucu alışverişi esnasında olmak üzere toplamda 10 şüpheli suçüstü yakalandı; Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yakalanan şüphelilerin üzerlerinde çeşitli miktarlarda farklı uyuşturucu maddeler yakalanırken, ikamet ve araçlarında da arama işlemi gerçekleştirildi. İkamet ve araçlarda yapılan aramalarda şüphelilerin üzerinde yakalanan uyuşturucu maddelerle aynı özellikte maddeler ile birlikte; paketleme aparatları, hassas terazi ve av tüfeği ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan B.Ş., N.S., B.H.G., E.M., A.H., A.İ., C.E., S.A., S.Ç.K., ve A.E. isimli, 10 şüpheli adli merciler tarafından tutuklandı.