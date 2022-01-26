Kahramanmaraş'ta narkotik operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince başlatılan operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen M.K. VE Ö.K. isimli şüpheliler uyuşturucu maddelerle birlikte kıskıvrak yakalandı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüphelinin iş yerinde ve ikametinde operasyonda yakalanan uyuşturucu maddelerin devamı olduğu değerlendirilen uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Yakalanan 2 şüpheli uyuşturucu madde ticareti suç şüphesi ile sevk edildikleri adli merciler tarafından TUTUKLANARAK cezaevine teslim edildi.