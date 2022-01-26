Kahramanmaraş'ta narkotik operasyonu
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli suçüstü yakalanırken paketlenmiş uyuşturucu maddeler ile birlikte çeşitli uyuşturucular, uyuşturucu madde tartımında kullanılan hassas terazi, 1 adet tabanca 2 adet av tüfeği ve çok sayıda uyuşturucu paketlemede kullanılan kilitli poşet ve alüminyum folyo ve makas ele geçirildi.
KAHRAMANMARAŞ 26.01.2022, 18:05 26.01.2022, 18:14
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince başlatılan operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen M.K. VE Ö.K. isimli şüpheliler uyuşturucu maddelerle birlikte kıskıvrak yakalandı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüphelinin iş yerinde ve ikametinde operasyonda yakalanan uyuşturucu maddelerin devamı olduğu değerlendirilen uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
Yakalanan 2 şüpheli uyuşturucu madde ticareti suç şüphesi ile sevk edildikleri adli merciler tarafından TUTUKLANARAK cezaevine teslim edildi.
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