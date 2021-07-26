Kahramanmaraş'ta nehre düşen genci vatandaşlar kurtardı
Kahramanmaraş'ta nehre düşen genç, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
KAHRAMANMARAŞ 26.07.2021, 09:28 26.07.2021, 09:43
Alınan bilgiye göre, Kılavuzlu Mahallesi'nde, Ceyhan Nehri kenarında yürüyüş yapan 17 yaşındaki G.Ç, ayağı taşa takılınca suya düştü.
Olayı gören çevredeki vatandaşlar, nehre girerek G.Ç'yi kurtardı.
Vatandaşların haber vermesi üzerine, olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. G.Ç, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
G.Ç'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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