Kahramanmaraş'ta nikah salonlarında yoğunluk yaşanıyor
Kısıtlama bitti çiftler nikah salonlarının yolunu tuttu.
KAHRAMANMARAŞ 17.05.2021, 13:35 17.05.2021, 18:38
17 günlük tam kapanma nedeniyle ara verilen nikahlar kapanmanın bitmesinin hemen ardından tekrar başladı.
Kahramanmaraş nikah dairesinde açık havada maske ve sosyal mesafe kuralına uygun şekilde genç çiftlerin nikah işlemleri gerçekleşiyor.
Sadece ailelerin katıldığı nikah törenlerinde 14 kurala riayet ediliyor.
HABER – EMRE ATAÇ
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