Kahramanmaraş'ta nikah ve düğün salonlarında ramazan öncesi yoğunluk yaşandı
Pandemi nedeniyle birçok düğün sekteye uğrarken sezon başlamadan düğün salonları şimdiden doldu.
KAHRAMANMARAŞ 05.04.2022, 11:57 05.04.2022, 12:46
Evlenecek olan çiftler ise düğün salonlarında istediği tarihte boş yer bulmakta zorlanıyorlar.
Düğün sahipleri hafta sonları yapmayı planladıkları düğün törenlerini yer bulamadıkları için hafta içine kaydırmak zorunda kalıyor.
Düğün Salonu İşletmecisi Mehmet Saylak yeni evlenecek çiftlerin yaz ayına kalmadan biran önce rezervasyonlarını yaptırmalarını önerdi.
Namaz Vakti 05 Nisan 2022
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