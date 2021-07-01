Kahramanmaraş'ta Nilüfer çiçekleri atıklardan kurtarıldı

Gölden toplanan tonlarca ağırlıktaki plastik, evsel-çeşitli ambalaj atıkları, ömrünü tamamlamış araç lastikleri ve benzeri sayısız atık çıkarıldı.

Çevreci Belediye sloganıyla yapılan temizlik çalışmasını yerinde inceleyen Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan konuyla ilgili açıklama yaparak “ Vatandaşları Evri mahallemizin Doğa harikası olan ve içerisinde Nilüfer çiçeklerinin de bulunduğu Mizmilli ve Bağlama Göletin de çevre kirliliğine karşı duyarlılığa davet ederek sözlerine şöyle devam etti.

Evri Pınarbaşı Mahalle Muhtarı Yahya Yurdabakan yapılan temizlik çalışmasından dolayı Başkan Yılmazcan’a teşekkür etti.

Pazarcık Belediye Meclis Üyesi Faruk Gerekli ise Başkan Yılmazcan’a teşekkür etti.