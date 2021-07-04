Kahramanmaraş'ta Nilüfer çiçekleri atıklardan kurtarılıyor

Bu kapsamda, Pazarcık ilçesi Evri mahallesinde içerisinde Nilüfer çiçeklerinin de bulunduğu Mizmilli ve Bağlama Göleti'nde Pazarcık Belediyesinin Çevre Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, dalgıç ve şişme bot göletlere indirerek, gölet içerisinde temizlik çalışmalarının 2. etabı yapıldı.

Gölden, çeşitli ambalaj atıkları, tüplü televizyon, ömrünü tamamlamış araç lastikleri benzeri sayısız atık çıkarıldı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, “Nilüfer çiçeklerimizi yaşatmak için bizlere destek veren büyükşehir belediyemize teşekkür ederim.” dedi