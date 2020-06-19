Kahramanmaraş'ta nüfus müdürlükleri LGS ve YKS'ye girecek olan öğrenciler için açık tutulacak!
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, LGS ve YKS sınavlarına girecek öğrencilerin kimlik kartı başvurularının alınması amacıyla il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin 18-19-25-26 Haziran'da saat 20.00'a kadar, açık bulundurulacağını bildirdi.
KAHRAMANMARAŞ 19.06.2020, 16:15
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Genel Müdürlüğün twitter hesabından yapılan paylaşımda, öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) kimlik kartını çıkarabilmesi için ihtiyaç duyulan belgelere ilişkin bilgi verildi.
Öğrencilerin başvurudan önce T.C. kimlik kartı bedellerini PTT, anlaşmalı bankalar ya da interaktif vergi dairesi "https://ivd.gib.gov.tr" adresinden yatırılabileceğine işaret edilirken, müracaat sırasında son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğrafını da öğrencilerin yanında bulundurması gerektiğinin altı çizildi.
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