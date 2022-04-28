Kahramanmaraş'ta öğrenci servisi ile motosiklet çarpıştı: 5 yaralı
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde öğrenci servisi ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ 28.04.2022, 13:52
Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Memişkahya Mahallesi’nde sürücüleri öğrenilemeyen minibüs ve motosiklet sürücüsü dikkatsizlik sonucu çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinde Pazarcık Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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