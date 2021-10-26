Kahramanmaraş'ta öğrenci servisleri denetlendi!
Kahramanmaraş'ta kent merkezi ve ilçelerinde öğrenci servisleri denetlendi.
KAHRAMANMARAŞ 26.10.2021, 16:56
Emniyet ve jandarma ekiplerince, merkez Onikişubat, Dulkadiroğlu ile Andırın, Göksun, Afşin, Elbistan, Pazarcık ve Türkoğlu ilçelerinde yapılan denetimlerde, araçların mevzuata uygun olup olmadığı, bakımları, sürücülerin emniyet kemeri kullanımı ve yetkinlikleri gibi hususlar incelendi.
Denetimler kapsamında, maske, mesafe ve hijyen kuralları konusunda, sürücüler ve öğrenciler bilgilendirildi.
Denetimlerin belirli aralıklarla devam edeceği öğrenildi.
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|9
|14
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|9
|12
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|9
|11
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|9
|11
|12. Menemenspor
|10
|11
|13. İstanbulspor
|9
|10
|14. Denizlispor
|9
|10
|15. Altınordu
|10
|10
|16. Adanaspor
|10
|9
|17. Manisa FK
|10
|9
|18. Ankara Keçiörengücü
|9
|7
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|9
|6
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|P
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|9
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|2. Liverpool
|9
|21
|3. Man City
|9
|20
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|9
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|5. Brighton
|9
|15
|6. Tottenham
|9
|15
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|9
|14
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|9
|14
|9. Leicester City
|9
|14
|10. Arsenal
|9
|14
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|9
|13
|12. Brentford
|9
|12
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|9
|10
|14. Watford
|9
|10
|15. Crystal Palace
|9
|9
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|9
|8
|17. Leeds United
|9
|7
|18. Burnley
|9
|4
|19. Newcastle
|9
|4
|20. Norwich City
|9
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|10
|21
|2. Real Madrid
|9
|20
|3. Sevilla
|9
|20
|4. Atletico Madrid
|9
|18
|5. Real Betis
|10
|18
|6. Osasuna
|10
|18
|7. Rayo Vallecano
|10
|16
|8. Athletic Bilbao
|9
|16
|9. Barcelona
|9
|15
|10. Valencia
|10
|13
|11. Espanyol
|10
|13
|12. Mallorca
|10
|12
|13. Villarreal
|9
|11
|14. Celta de Vigo
|10
|10
|15. Elche
|10
|10
|16. Granada
|9
|7
|17. Cádiz
|10
|7
|18. Deportivo Alaves
|9
|6
|19. Levante
|10
|5
|20. Getafe
|10
|2
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