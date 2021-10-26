Kahramanmaraş'ta öğrenci servisleri denetlendi!

Emniyet ve jandarma ekiplerince, merkez Onikişubat, Dulkadiroğlu ile Andırın, Göksun, Afşin, Elbistan, Pazarcık ve Türkoğlu ilçelerinde yapılan denetimlerde, araçların mevzuata uygun olup olmadığı, bakımları, sürücülerin emniyet kemeri kullanımı ve yetkinlikleri gibi hususlar incelendi.

Denetimler kapsamında, maske, mesafe ve hijyen kuralları konusunda, sürücüler ve öğrenciler bilgilendirildi.

Denetimlerin belirli aralıklarla devam edeceği öğrenildi.