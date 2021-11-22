Kahramanmaraş'ta öğrenciler ara tatil sonrası eğitime başladı!

Covid-19 salgını nedeniyle yaklaşık 1,5 yıllık aranın ardından 2021-2022 eğitim öğretim yılı, 6 Eylül 2021'de yüz yüze ve tam zamanlı olarak başlatıldı.



2021-2022 eğitim ve öğretim döneminin 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayan ilk ara tatilinin bugün sona ermesiyle öğrenciler derslerine girdi.



Ara tatilde öğretmenlere, mesleki gelişim eğitimi uzaktan verildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, “yüz yüze eğitim öğretime kararlılığımızla devam ediyoruz” dedi.