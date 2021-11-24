Kahramanmaraş'ta öğretmenler günü kutlandı!
Kahramanmaraşta, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler yapıldı.
KAHRAMANMARAŞ 24.11.2021, 17:18 24.11.2021, 17:56
Atatürk Meydanı'ndaki törende, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman anıta çelenk bıraktı.
Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Mehmet Akif Kültür Merkezi'nde devam etti.
İl Milli Eğitim Müdürü Kahraman'ın konuşmasının ardından, öğrenciler tarafından şiirler okundu.
Namaz Vakti 24 Kasım 2021
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