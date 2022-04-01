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Kahramanmaraş'ta okul bahçeleri lavanta ve kekik kokacak

Afşin Belediyesi ile Afşin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında " Okul Ortamları İyileşiyor, Güzelleşiyor, Kazandırıyor” projesinin protokolü imzalandı.

KAHRAMANMARAŞ 01.04.2022, 16:19 01.04.2022, 16:29
Kahramanmaraş'ta okul bahçeleri lavanta ve kekik kokacak

Afşin Anaokulu Konferans Salonunda imzalanan protokol kapsamında, 83 okulda parke ve asfalt çalışması yapılmasının yanı sıra bahçelerine 42 bin metrekare alana lavanta ve kekik ekimi yapılacak.

İmza töreninde konuşan Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, bir açıklama yaparak şu ifadelere yer verdi:

“Belediyemizin, Afşin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzaladığımız projeler Afşin’de bir sinerji oluşturmaya yönelik projelerdir. “Okul Ortamları İyileşiyor, Güzelleşiyor, Kazandırıyor” projesi kapsamında müsait olan okullarımızda hem gelir elde edecek ürünler lavanta ve kekik ekimi yapacağız hem de bahçe düzenlemesi yapmış olacağız. Okul bahçelerimizin görseli lavanta ve kekik ile daha da güzel hale gelecek.” dedi.

Aromatik bitkiler projesinin asıl amacının ilçede gelir elde edici ürünlerle yerel kalkınmayı sağlamak olduğuna dikkat çeken Güven, “Projemiz, Kırsal Kalkınma Projeleri kapsamında destek görüyor. Son olarak bir projemiz Kalkınma Bakanlığımız tarafından sürdürülebilir ve yerel kalkınmayı destekleyici proje olarak değerlendirildi. Arıcılık ve lavanta projemiz 1 milyon 700 bin lira destek aldı ve tesisimizi bu yaz faaliyete geçireceğiz. Aromatik bitkiler mevcut geleneksel ürünlere göre 8-9 kat daha çok gelir sağlıyor. Bu kapsamda da geniş arazisi olan okullarımız şanslı durumda. Proje kapsamında okul bahçelerine ekimini yapacağımız lavanta ve kekikten okulumuz kendine bütçe sağlayacak.” açıklamasında bulundu.

Belediye tarafından üretilen lavantalardan elde edilen kozmetik ürünlere yurt dışından da talep olduğunu ifade eden Güven sözlerine şöyle devam etti:

“Yakın zamanda bir yurt dışı programımız oldu ve ilçemizde üretilen lavanta ürünleri herkesin ilgi alanında olduğunu gördük. Ürünlerimizi istediler. İnşallah ürünlerimizin yabancı ülkelere göndermek için gerekli girişimlerde bulunacağız. Afşin lavantasıyla dünya pazarına açılmayı istiyoruz.” diye konuştu.

Proje kapsamında 83 okulda yaklaşık 42 bin metre kare okul alanına lavanta ve kekik ekileceğini söyleyen Afşin İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaba da şu ifadelere yer verdi:

“ Okul ortamlarımızın güzelleştirilmesine yönelik uygulayacağımız projemizle gelir de elde edeceğiz. Lavanta ve kekik üretimine yönelik ekim yaptığımız okullarımız bütçe sağlayacak. Ayrıca 30 okul bahçemizde 25 bin 435 metrekare asfalt, 34 okul bahçemizde 20 bin metrekare kilit parke ve 45 okul bahçemizde ağaç budaması yapılacak. Projemize destek veren Afşin Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Güven’e teşekkür ediyorum.” İfadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Kaba “Okul Ortamları İyileşiyor, Güzelleşiyor, Kazandırıyor” projesine imza attı.

Programda ayrıca, anaokulu öğrencilerine yönelik ‘lavanta ve kekik’ konulu tiyatro gösterisi yapıldı.

Törene, kurum amirleri, okul idarecileriyle çok sayıda öğrenci katıldı.

#Kahramanmaraş #lavanta #Aksu Tv #aksu tv haber #Afşin Belediyesi #Afşin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü #Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven
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