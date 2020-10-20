Kahramanmaraş'ta okul kantinleri tekrar açıldı!

Yüz yüze eğitimin başladığı ilkokullarla 8. ve 12'nci sınıfların bulunduğu okullarda kantinlerin 19 Ekim'den itibaren açılmasına karar verildi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda, 21 Eylül'de okul öncesi eğitimle ilkokul 1. sınıflarda yüz yüze eğitime başlandığı anımsatılarak, ilkokul kademesinin diğer sınıfları ile 8. ve 12. sınıflarda ise 12 Ekim'de yüz yüze eğitime geçildiği belirtildi.

Okul kantinlerinin 13 Mart 2020'den bu yana kapalı olduğunun hatırlatıldığı yazıda, Bakanlığa bağlı resmi okul ve kurumlarda bulunan kantin vb. yerlerin 19 Ekim'de açılmasına karar verilmiştir."denildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Kahramanmaraş Kantinciler Odası Başkanı Kadir Gülmez Covid-19 Tedbirlerini tüm kantinlerde aldıklarını söyledi.