Kahramanmaraş'ta okur-yazar buluşmaları devam ediyor!
1.Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri kapsamında Kültürpark’ta okur-yazar buluşması gerçekleşti.
KAHRAMANMARAŞ 17.11.2020, 18:06 17.11.2020, 19:26
Yazar Cemal Şakar’ın moderatörlüğünde yazar Handan Acar Yıldız ve yazar Güray Süngü’nün katılımıyla Fantastik, Edebiyatın Geleceği Mi? Konusu konuşuldu.
Kültürpark konferans salonunda gerçekleşen etkinliğe vatandaşlar yoğun katılım sağlarken, Koronavirüs tedbirlerine de riayet ettiği görüldü.
Okur yazar buluşmaları önümüzdeki günlerde de hız kesmeden devam edeceği öğrenildi.
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