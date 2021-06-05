Kahramanmaraş'ta önce uyardı sonra vurdu!
Olay dün gece saatlerinde Dulkadiroğlu İlçesi Karacasu Mahallesinde meydana geldi.
KAHRAMANMARAŞ 05.06.2021, 10:28
2 arkadaş araçla gezerken tuvalet ihtiyacını gidermek için bir ikamete yakın duraksadılar. İkametin karşısında tuvalet ihtiyacını gidermek için araçtan inen şahıslar ise neye uğradığını şaşırdı. İkamet sahibi önce uyardı sonra tabancayla korkutmak için ateş etti. Olay yerinden korkuyla kaçan şahıslardan T.İ (23) isimli şahıs sırtından tabanca ile yaralandı. Araçta bir çok isabetin olduğu tespit edildi. Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan yaralı şahsın son durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayı soruşturan Emniyet görevlileri şüpheliyi tespit ederek suç aleti silahla birlikte gözaltına aldı. Soruşturması devam ediyor.
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