Kahramanmaraş'ta "Öncelik Yayanın" etkinliği gerçekleştirildi

Kahramanmaraş'ta Vali Ömer Faruk Coşkun'un katılımıyla "Öncelik Yayanın" etkinliği yapıldı.

KAHRAMANMARAŞ 27.10.2021, 16:26
Kahramanmaraş'ta "Öncelik Yayanın" etkinliği gerçekleştirildi

Trabzon Bulvarı'ndaki programda, sürücülere "Yayalar kırmızı çizgimiz" yazılı şapka ve maske dağıtıldı.
Trabzon Bulvarı'ndaki yaya geçidinden geçen Vali Coşkun ve beraberindekiler, burada vatandaşlarla bir süre sohbet ederek bazı çocuklara "kırmızı düdük" hediye etti.
Vali Coşkun, gazetecilere, trafikte toplumsal duyarlılığın önemine işaret ederek, bu tür etkinliklerin tüm sürücülere ulaşılıncaya kadar devam edeceğini belirtti.
İçişleri Bakanlığının yayaların önceliğine ilişkin uzun süredir yürüttüğü çalışmayı hatırlatan Coşkun, "Bu kapsamda 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın', 'Sen dur yaşam durmasın', 'Yayalar kırmızı çizgimiz' şeklinde bakanlığımızın belirlemiş olduğu sloganlar çerçevesinde sürücülerimizi bilgilendiriyoruz. Özellikle kontrolsüz yaya geçitlerinde kurallara uyulması ve dikkatli olunması noktasında farkındalık oluşturmak için bu çalışmayı emniyet, jandarma ve paydaş kurumlarımız ile birlikte sahadayız." diye konuştu.


Konuşmanın ardından polis ve jandarma ekipleri, trafik kuralları hakkında bilgilendirici broşür dağıttı.
Programa, Garnizon Komutan Vekili Kurmay Başkanı Albay Ahmet Tunç, Oinikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli, Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Kıdemli Albay Nuri Serkant Kara da katıldı.

#Aksu Haber #Kahramanmaraş #Öncelik Yayanın
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