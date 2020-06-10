Kahramanmaraş'ta online LGS düzenlenecek!

Bu kapsamda yaklaşan sınavlarda öğrencilere yardımcı olmak adına Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından online LGS sınavı düzenlenecek.

İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından hazırlanan sınav hakkında bilgiler veren Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz bu sınavın gerçeğe en yakın sınav olacağını belirti.