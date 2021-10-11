Kahramanmaraş'ta operasyon!

Narkotik Polisi uyuşturucu sattığı tespit edilen şüphelileri takibe aldı. Yapılan takiplerde A.B. ve F.Y. isimli şüpheliler uyuşturucu alışverişi esnasında suçüstü yakalandı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda yakalanan şüphelinin ikametlerinde gerçekleştirilen aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Operasyonda yakalanıp adli mercilere sevk edilen A.B. İsimli şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından Tutuklandı.

Öte Yandan Kahramanmaraş'ta polisin son bir haftalık çalışmasında silah taşıyan, silah kullanan ve silah kullanmaya teşebbüs eden 6 şüpheliyi 7 adet silahla birlikte suçüstü yakalandı.

Son bir hafta içinde yapılan çalışmalarda, havaya ateş ederken suçüstü yakalanan 1 kişi, sokak üzerinde silah taşırken 1 kişi, ikametinde, aracında ve işyerinde silah ele geçirilen 4 kişi yakalandı. Toplamda 5 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca olmak üzere toplam 7 adet silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Park ve bahçelerde yapılan denetimlerde 3 şahıs üzerinden suçta kullanılabilecek bıçaklar ele geçirildi. Bu bıçaklara el konularak, şahıslara emre aykırı davranıştan işlem yapıldı. Silahla Yakalanan 6 şahsa da adli ve İdari İşlem yapıldı.