Kahramanmaraş'ta orası aileler ve gençlerin uğrak noktası!
Kahramanmaraş'ta yeni normalleşmeyle birlikte araç tutkunları soluğu Go-kart pistlerinde aldı
KAHRAMANMARAŞ 19.06.2020, 13:14 19.06.2020, 20:01
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Araba tutkunlarının yarıştığı go-kart pistleri normalleşmeyle birlikte hizmete açıldı.
Herkesin eğlenebileceği go-kart pistleri en önemli husus olan 14 kurala uyarak vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.
Go-kart gelen vatandaşlara gerekli dezenfekte ve korunma işlemleri uygulandıktan sonra sürüş esnasında nelere dikkat edilecekleri anlatılıyor.
Pandemi sürecinde evlerinde sıklan aileler ve özellikle gençler stres atmak için güvenli bir şekilde go-kart pistinde eğlencenin tadını çıkarıyorlar.
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