Kahramanmaraş'ta organ bağışının önemine dikkat çekildi!

Kahramanmaraş'ta 2010 yılından bu yana her yıl düzenli olarak 2-9 Kasım'da Organ Bağışı ve Nakli Haftası etkinlikleri gerçekleştiren Sağlık Dünyası Derneği, bu yıl Kovid-19 dolayısıyla çalışma yapamadı.

İnsanlarda duyarlılık yaratmak ve bu haftanın bilinmesini sağlamak için kentin en işlek caddelerinden olan Trabzon Caddesine, "Her organ bağışı yeni bir hayattır" yazılı bir afiş asıldı.

Dernek Başkanı Hanifi Çöplü, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, pandemi nedeniyle organ nakil sayısında yüzde 50 düşüş olduğunu ve şu anda nakil işlemlerinin yapılamadığını söyledi.

2010'dan bugüne Kahramanmaraş'ta 183 kişinin nakil olarak hayata tutunduğunu anlatan Çöplü, 1100 kişinin de nakil beklediğini sözlerine ekledi.