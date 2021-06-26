Kahramanmaraş'ta orman yangını!

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çokran mevkisinde akşam saatlerinde çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısmi olarak kontrol altına alındı, söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yenidemir Mahallesi'nde bulunan 2 hektarlık ormanlık alanda da akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye gönderilen 5 arazöz, 2 su tankı, 3 itfaiye aracı ve 24 orman işçisinin müdahale ettiği yangının 1 saatte kontrol altına alındığı bildirildi.