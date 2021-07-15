Kahramanmaraş'ta orman yangını

İhbar üzerine bölgeye 1 uçak, 6 helikopter, 1 grayder, 2 dozer, 30 arazöz ile 200 işçi sevk edildi. Civarda yaşayan köylüler de söndürme çalışmalarına destek verdi.



Bölgedeki rüzgar nedeniyle büyüyen yangın bazı köyler için de tehdit oluşturdu.



Yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucu kontrol atına alınan yangında 2 hektar alan zarar görürken bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.