Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda çıkan yangın köylüleri korkuttu!

Yangın, Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesi Seyrantepe mahallesinde meydana geldi.

Seytantepe köyünde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı.

Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ile Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA ekipleri sevk edildi.

Seyrantepe köyü sakinlerinin bağ ve bahçelerinin de yangından etkilendiği olayda, kadınlar korkudan ağlayarak, yardım istediler.

Ekipler yangının yerleşim birimine sıçramaması için adeta zamanla yarıştı. Yaklaşık 2 saat içerisinde kontrol altına alınan yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Yangında 30 dekarlık ormanlık alanla, 15 dekarlık köylülere ait meyve bahçesi zarar gördü.