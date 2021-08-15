Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Gedemen Mahallesi Kazmabağları mevkisinde bulunan ormanlık alandan duman yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı bir helikopter, 5 arazöz ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Yangın, 40 kişilik yer ekibinin destek verdiği çalışmayla yaklaşık bir saatte söndürüldü.

Bir hektarlık alanın zarar gördüğü alanda soğutma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.