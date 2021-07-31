Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda kaybolan kadın öğretmen aranıyor

Pınarbaşı Mahallesi'ndeki ikametinden dün ormanlık alanda yürüyüş yapmak için çıkan Emine Gökkız'ın yakınları kendisinden haber alamayınca kayıp başvurusunda bulundu.

İhbar üzerine güvenlik güçleri ve AFAD ekipleri, Gökkız'ın kaybolduğu alanda arama çalışmalarına başladı.

Mahalle sakinlerinin de katıldığı arama çalışmalarında iz takip köpeği ve drone da kullanılıyor.

İki çocuk annesi Gökkız'ın tatil yapmak için ailesiyle Kahramanmaraş'a geldiği ve İzmir'in Menemen ilçesinde bulunan bir okulda öğretmenlik yaptığı öğrenildi.