Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda otomobil yangını!

Olay, Dulkadiroğlu İlçesi Yedi Kuyular Yolu Doğal Yaşam Parkı ormanında meydana geldi.

06 BG 4316 plakalı Özgür Alagoy (23 yaş) idaresindeki araç ile Yedikuyular istikametine seyir halinde iken araç motor kısmından bir anda yanmaya başladı. Korkarak araçtan inen sürücü itfaiye ekiplerini aradı. İtfaiye ekipleri araç yangınına müdahale ederek yangının ormana sıçramasını önüne geçtiler.

Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı olayda otomobil kullanılamaz hale geldi.

Jandarma, araç yangınıyla ilgili soruşturma başlattı