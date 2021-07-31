Kahramanmaraş'ta Ormanlık alanlara giriş yasaklandı!

Bu kapsamda, Kahramanmaraş sınırlarındaki tüm ormanlık sahalara 30 Temmuz-31 Ağustos'ta yetkililer haricindeki vatandaşların girmesinin yasaklandığı ifade edilen açıklamada, ormanlarda piknik yapmak, mangal, semaver ve ateş yakmak, orman yakınında havai fişek ve dilek balonu gibi yanıcı maddeleri uçurmanın da yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada, avcı ve çobanların ateş yakmasının önlenmesi için ormanlara giriş çıkış yasağının uygulanması ve kontrolünün Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü, jandarma ve mahalle muhtarlarınca müştereken sağlanmasına karar verildiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Başta ormanlık alanların civarındaki yerler olmak üzere anız veya bitki örtüsü (tarla, bağ, bahçe, zeytinlik, ot, dal) yakılmasına kesinlikle müsaade edilmeyecek. Ormanlık alanlara yakın yerlerdeki düğün ve benzeri organizasyonlarda, orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına izin verilmeyecek. Karar ve önlemlere aykırı hareket edenlere ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda adli ve idari işlem yapılacak."