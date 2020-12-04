Kahramanmaraş'ta oto galeri kurşunlandı!
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir iş yerine ateş edip kaçan 3 şüpheli yakalandı.
KAHRAMANMARAŞ 04.12.2020, 14:15
Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda bulunan F.A'ya ait iş yerine av tüfeğiyle ateş edildi.
Olayda kimse yaralanmazken, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, şüphelilerin kaçtığı otomobili tespit etti.
Aracı takibe alan ekiplerin "dur" ihtarına uymayan şüpheliler, yolun trafiğe kapatılmasının ardından araçtaki 3 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Olayın alacak - verecek meselesinden kaynaklandığı belirlendi.
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