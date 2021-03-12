Kahramanmaraş'ta oto yıkamacıdan hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı
Kahramanmaraş'ta oto yıkamacıdan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
KAHRAMANMARAŞ 12.03.2021, 22:52
Merkez Onikişubat ilçesi Marif Mahallesi'ndeki iş yerinden köpük ve oto yıkama makinesi çalındığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
Bölgedeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin S.K. ve A.G. olduğunu tespit etti.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, zanlıları çalıntı malzemelerle yakaladı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
2°
açık
Namaz Vakti 13 Mart 2021
|İmsak
|05:21
|Güneş
|06:41
|Öğle
|12:47
|İkindi
|16:06
|Akşam
|18:43
|Yatsı
|19:58
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|28
|63
|2. Galatasaray
|28
|58
|3. Fenerbahçe
|28
|58
|4. Trabzonspor
|28
|51
|5. Alanyaspor
|28
|46
|6. Hatayspor
|28
|46
|7. Gaziantep FK
|28
|43
|8. Karagümrük
|28
|41
|9. Göztepe
|28
|39
|10. Antalyaspor
|28
|36
|11. Sivasspor
|27
|34
|12. Konyaspor
|27
|32
|13. Malatyaspor
|28
|31
|14. Kayserispor
|27
|31
|15. Kasımpaşa
|28
|30
|16. Başakşehir
|29
|29
|17. Rizespor
|27
|28
|18. Ankaragücü
|27
|26
|19. Erzurumspor
|28
|26
|20. Denizlispor
|27
|24
|21. Gençlerbirliği
|27
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|26
|53
|2. Samsunspor
|25
|50
|3. İstanbulspor
|25
|47
|4. Adana Demirspor
|25
|45
|5. Altınordu
|25
|45
|6. Altay
|25
|44
|7. Tuzlaspor
|25
|41
|8. Ankara Keçiörengücü
|25
|40
|9. Bandırmaspor
|26
|35
|10. Bursaspor
|25
|34
|11. Ümraniye
|25
|34
|12. Boluspor
|25
|29
|13. Adanaspor
|25
|27
|14. Menemenspor
|25
|27
|15. Balıkesirspor
|25
|26
|16. Akhisar Bld.Spor
|25
|22
|17. Ankaraspor
|25
|16
|18. Eskişehirspor
|25
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|29
|68
|2. M. United
|28
|54
|3. Leicester City
|28
|53
|4. Chelsea
|28
|50
|5. West Ham
|27
|48
|6. Everton
|27
|46
|7. Tottenham
|27
|45
|8. Liverpool
|28
|43
|9. Aston Villa
|27
|41
|10. Arsenal
|27
|38
|11. Leeds United
|27
|35
|12. Wolverhampton
|28
|35
|13. Crystal Palace
|28
|34
|14. Southampton
|28
|33
|15. Burnley
|28
|30
|16. Newcastle
|28
|28
|17. Brighton
|27
|26
|18. Fulham
|28
|26
|19. West Bromwich
|28
|18
|20. Sheffield United
|28
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|26
|62
|2. Barcelona
|26
|56
|3. Real Madrid
|26
|54
|4. Sevilla
|25
|48
|5. Real Sociedad
|26
|45
|6. Real Betis
|26
|42
|7. Villarreal
|26
|37
|8. Levante
|27
|35
|9. Athletic Bilbao
|26
|33
|10. Celta de Vigo
|26
|33
|11. Granada
|26
|33
|12. Valencia
|27
|30
|13. Osasuna
|26
|28
|14. Cádiz
|26
|28
|15. Getafe
|26
|27
|16. Real Valladolid
|26
|25
|17. Elche
|25
|24
|18. Eibar
|26
|22
|19. Deportivo Alaves
|26
|22
|20. Huesca
|26
|20