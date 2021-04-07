Kahramanmaraş'ta otobüs duraklarına zarar veren 3 şüpheli gözaltına alındı
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde otobüs duraklarına zarar veren 3 şüpheli gözaltına alındı.
KAHRAMANMARAŞ 07.04.2021, 19:25
Alınan bilgiye göre, 5 Nisan Mahallesi Köle Hafız Bulvarı'ndaki otobüs duraklarının camları kimliği belirsiz kişiler tarafından kırıldı.
İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, kamera kayıtlarını inceleyerek duraklara zarar verenlerin R.G. (21) M.K. (21) ve H.O. (21) olduğunu tespit etti.
Polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin, alkolün etkisiyle duraklara zarar verdiklerini itiraf ettikleri öğrenildi.
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