Kahramanmaraş'ta otobüsten inen yayaya motosiklet çarptı
Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde otobüsten inerek karşıya geçmek isteyen genç kız motosiklet çarpması sonucu yaralandı. Yaşananlar güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi.
KAHRAMANMARAŞ 01.05.2022, 11:07 01.05.2022, 16:59
Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Şekeroba Mahallesinde Akın Ö. (29), idaresindeki motosiklet ile seyir halinde iken Hoca Ahmet Yesevi Caddesine üzerinde seyir halinde iken, otobüs durağında otobüsten inerek yolun karşısına geçmek isteyen R.S’ye (17) çarptı. Kazada çarpmanın şiddetiyle ağır yaralanan genç kız Türkoğlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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