Kahramanmaraş'ta otogarda hareketlilik başladı!

Vatandaşlar, bayram öncesi biletlerini son güne bırakmamak için şimdiden satın almaya başladı.

Konuyla ilgili Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Firma Yetkilisi Hanifi Güçlü, bu bayramda da il dışından Kahramanmaraş’a gelen yolcularımız daha fazla dedi.

Konuşmasının devamında güçlü, “artan maliyetler karşısında fiyatı artan otobüs biletleri, otobüslere olan rağbeti biraz düşürdüğünü söyledi.