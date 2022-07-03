Kahramanmaraş'ta otogarda hareketlilik başladı!
Kurban bayramı’nı memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar otogarlarda hareketlilik oluşturmaya başladı.
KAHRAMANMARAŞ 03.07.2022, 11:56 03.07.2022, 17:29
Vatandaşlar, bayram öncesi biletlerini son güne bırakmamak için şimdiden satın almaya başladı.
Konuyla ilgili Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Firma Yetkilisi Hanifi Güçlü, bu bayramda da il dışından Kahramanmaraş’a gelen yolcularımız daha fazla dedi.
Konuşmasının devamında güçlü, “artan maliyetler karşısında fiyatı artan otobüs biletleri, otobüslere olan rağbeti biraz düşürdüğünü söyledi.
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