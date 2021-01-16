Kahramanmaraş'ta otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde seyir halinde olan, 46 VD 811 plakalı otomobilin sürücüsü M.Y. bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Islak yolda savrulan otomobil, yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Kazada otomobilde bulunan A.Y. yaralanırken sürücü M.Y. yara almadan kurtuldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri kazada yaralanan A.Y.'ye ilk müdahalesini burada yaptıktan sonra tedavisinin devamı için Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.