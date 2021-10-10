Kahramanmaraş'ta otomobil beton duvara çarptı: 1 yaralı
Kahramanmaraş’ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin beton duvara çarpması sonucu 5 yaşındaki çocuk yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ 10.10.2021, 13:31
Alınan bilgiye göre, M.A.U. idaresindeki 46 AAT 423 plakalı aracıyla Adnan Menderes Bulvarı üzerinde seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybederek, yol kenarındaki beton duvara çarptı. Kazada çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan M.T. (5) yaralandı.
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