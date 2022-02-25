Kahramanmaraş'ta otomobil çöp aracına çarptı: 2 yaralı
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde otomobilin çöp aracına çarpması sonucu yaşanan kazada 2 kişi yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ 25.02.2022, 10:35
Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Kızılcaoba Maallesi Kışla Caddesi üzerinde Umut G. (19) yönetimindeki 35 GA 1305 plakalı otomobiliyle seyir halinde iken Ali T. (51) idaresindeki 46 AAJ 405 plakalı çöp aracına çarptı. Kazada çarpmanın etkisiyle çöp aracı sürücüsü Umut G. ve işçi Yahya D. (32) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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