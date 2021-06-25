Kahramanmaraş'ta otomobil devrildi: 2 yaralı

E.H'nin kullandığı 46 KP 951 plakalı otomobil, Ağcalı Tünel kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tünel çıkışındaki beton sütuna çarptıktan sonra takla attı.

Kazada otomobil sürücü E.H. ile araçtaki A.Y. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.