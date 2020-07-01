Kahramanmaraş'ta otomobil ile bisiklet çarpıştı! Yaralılar var

Edinilen bilgiye göre, Umut Ağcakoyunlu idaresindeki 46 U 1544 plakalı otomobil güneşli Mahallesi Binali Yıldırım Bulvarı üzerinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Muhammet Kurt’un (12) kullandığı bisiklete çarptı. Çarpmanın şiddeti ile hafif ticari araç, yol kenarındaki odun birikintisinin üstüne devrildi.



Çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasınca da kaydedilen kazada hafif ticari aracın sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, bisiklet sürücüsü ile birlikte hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Turan ve Osman Öner yaralandı.



İlk müdahalesi çevredeki vatandaşlarca yapılan yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Bisiklet sürücüsü Muhammet Kurt’un durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

HABER: ALİ ÖZTÜRK