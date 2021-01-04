Kahramanmaraş'ta otomobil ile pikap çarpıştı 2 yaralı
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde otomobil ile pikabın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
KAHRAMANMARAŞ 04.01.2021, 12:08
Elbistan’da otomobil ile pikabın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Adem Üzüm’ün kullandığı 46 AAB 593 plakalı pikap ile Yaşar Ovalı’nın kullandığı 35 THU 16 plakalı otomobil Güneşli Mahallesi Mevlana caddesi ile Şeyh Edebali Caddesi kesişiminde çarpıştı.
Sürücülerin yaralanmadığı kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Hacı ve Suna Ovalı yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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