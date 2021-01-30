Kahramanmaraş'ta otomobili arızalanan vatandaşa , trafik polisleri yardım etti
Kahramanmaraş’ta sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında uygulama yapan trafik ekipleri, otomobili bozulan vatandaşa yardım etti.
KAHRAMANMARAŞ 30.01.2021, 16:20 30.01.2021, 19:44
Alınan bilgilere göre, Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulama yapan trafik polisleri, Azerbaycan Bulvarı üzerinde bir otomobil durdurdu.
Ekipler, otomobil sürücüsünün sokağa çıkma izin belgesini kontrol etti. İzin belgesi bulunan vatandaşın otomobili bir anda arızalandı. Trafik polisleri, vatandaşın otomobilini iterek çalıştırmasına yardımcı oldu.
Kent genelinde sokağa çıkma kısıtlamaları kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasına uyulması yönünde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
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