Kahramanmaraş'ta otomobili arızalanan vatandaşa , trafik polisleri yardım etti

Alınan bilgilere göre, Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulama yapan trafik polisleri, Azerbaycan Bulvarı üzerinde bir otomobil durdurdu.

Ekipler, otomobil sürücüsünün sokağa çıkma izin belgesini kontrol etti. İzin belgesi bulunan vatandaşın otomobili bir anda arızalandı. Trafik polisleri, vatandaşın otomobilini iterek çalıştırmasına yardımcı oldu.

Kent genelinde sokağa çıkma kısıtlamaları kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasına uyulması yönünde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.