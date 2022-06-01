Kahramanmaraş'ta otomobilin 2 araçtan oluştuğunu, satmak isteyince öğrendi

Kahramanmaraş'ta yaşayan 27 yaşındaki Mücahit Yılmaz, M.Y. isimli şahıstan 2020 yılında otomobil aldı.

75 bin TL'ye aldığı otomobili tanıdık aracılığı olduğu için ekspere göstermeyen Yılmaz, aracını satmak isteyince gerçekle yüzleşti.

2 araçtan 1 araç oluşturuşduğu ortaya çıktı

Araca talipli olan kişi, Yılmaz ile temas kurduktan sonra otomobili ekspertiz için götürdü. Burada yapılan incelemede, otomobilin arka kısmının füme, önünün ise gri renk 2 aracın birleştirilerek oluşturulduğu belirlendi.

Duyduklarına çok şaşıran Yılmaz, M.Y. ile görüşüp 'orijinal' dediği aracın 2 araçtan birleştirme olduğunu belirtip, zararının karşılanmasını istedi.

"2 kaporta 1 motor ustası gördü, fark etmediler"

Olumsuz yanıt aldığı M.Y. hakkında dava açan Mücahit Yılmaz, otomobilini almasına aracı olan tanıdığa güvenip, ekspere götürmediği için pişman olduğunu vurgulayarak, "2020 yılında 75 bin liraya aldığım otomobilimin önünün başka arkasının başka olduğunu acı bir tecrübeyle öğrendim. Aracımı tanıdıktan aldığım için sadece kaporta ustalarına göstermiştim. 2 kaporta, 1 motor ustası gördü lakin fark edemediler. Bana sadece ön 3 parçasının değişik olduğunu, arka tarafından tavanı dahil komple orijinal olduğunu söylediler. Aracı satacağım kişi ekspere götürdüğünde durumun böyle olmadığı, 2 farklı arabadan 1 araba oluşturulduğu ortaya çıktı" şeklinde konuştu.

Pütür boya işleminin uygulandığı belirtildi

Mücahit Yılmaz'ın otomobilindeki kaynak yerinin ise fark edilmemesi için özel boya ile kapatıldığını dile getiren firma yetkilisi Alper Öksüz, "2 araçtan 1 tane araç çıkarılmış. Bir aracın önü, diğer farklı aracın da arka tarafı alınmış. Arabamızın ön kısmını 1, arka kısmını 2 numaralı araba olarak değerlendirdiğimizde farklı renkte bir arabanın ön kısmı, şu an gövde kısmına sahip olan arabanın arka kısmı birleştirilmiş. Normal prosedürde işin resmiyetine baktığımızda ise ön taraftaki arabanın resmi evrakı kullanılmış, arka taraftaki gövde rengine sahip olan aracın da ana gövdesi getirilip kullanılmış. Buradaki hatayı kapatabilme adına normalde fabrikanın gerçekleştirmediği 'pütür boya' dediğimiz boya ile koruma altına alınmış. Araç, kaportanın şasisini koruma maksadıyla değil sadece burada yapılan kesip biçme işlemini kamufle etmek için yapılmış bir boya" dedi.