Kahramanmaraş'ta otomobilin çarptığı 12 yaşındaki çocuk öldü
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde otomobilin çarptığı 12 yaşındaki bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
KAHRAMANMARAŞ 03.05.2021, 10:01 03.05.2021, 11:47
H.B. idaresindeki 46 ADU 320 plakalı otomobil, Osman Gazi Mahallesi Ali Demirkol Caddesi'nde bisikletiyle seyir halindeki H.A'ya çarptı.
Kazada ağır yaralanan H.A, 112 Acil Servis ekibince Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
H.A. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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